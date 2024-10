Imperia – Molta paura e molti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, nella notte, per l’incendio divampato nella cucina di un’abitazione di via Buonarroti.

Intorno alle 3 della scorsa notte i padroni di casa sono stati risvegliati dal forte odore di bruciato ed hanno subito compreso che si trattava di un incendio.

Subito è partita la telefonata ai vigili del fuoco attraverso il numero di emergenza 112

I pompieri sono arriva sul posto e si sono accertati che i residenti avessero lasciato l’abitazione per mettersi in salvo e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le fiamme sarebbero divampate per una pentola lasciata sul fuoco e l’incendio si è poi propagato all’arredo circostante e al tetto.

L’incendio è stato spento prima che si propagasse al resto dell’abitazione ma nella cucina i danni sono rilevanti e non è abitabile.

Nelle prossime ore i tecnici effettueranno un sopralluogo per verificare se la casa è abitabile o meno.

