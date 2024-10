E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 15 di oggi, mercoledì 2 ottobre, l’Allerta Gialla per temporali diramata da Arpal per le zone del Centro-Levante (BCE) della Liguria. dalla mezzanotte di oggi alle 15:00 di domani, mercoledì 2 ottobre

Dalla notte infatti i fenomeni si sono intensificati con temporali forti sul Centro-Levante. Attese precipitazioni tra moderate e forti che potrebbero anche essere persistenti visto il flusso continuo di libeccio.

I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud-ovest con raffiche fino a burrasca al mattino sui crinali e capi esposti di Ponente

Temperature in graduale diminuzione a seguito dell’arrivo di aria più fresca dalle latitudini settentrionali.

Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto durante la seconda parte della settimana.