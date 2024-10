Genova – Anche la Corte di Cassazione conferma la eleggibilità alla carica di sindaco di Marco Bucci e lo fa respingendo il ricorso presentato da un gruppo di Cittadini convinti che Bucci non potesse candidarsi in quando ricopriva già l’incarico di commissario per la ricostruzione del ponte Morandi.

Con la decisione della Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio secondo la Giustizia italiana, si chiude definitivamente la questione accertando che Marco Bucci, pur ricoprendo il doppio incarico, non sarebbe intercorso in alcuna violazione di Legge e, dunque era candidabile ed eleggibile.

Una decisione presa anche nei due primi gradi di giudizio cui il gruppo di Cittadini aveva opposto ricorso ed appello.