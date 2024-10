Liguria – E’ iniziata a mezzogiorno della giornata di oggi, lunedì 7 ottobre, la lunga fase di maltempo che interesserà la Liguria per tutta la giornata di oggi e che dovrebbe vedere un peggioramento delle condizioni meteorologiche per quella di domani.

L’Allerta Meteo Gialla per temporali è partita alle 12:00 e coinvolge al momento i settori B, C, D ed E, escludendo di fatti solo l’imperiese e una parte del savonese. Lo stato di allerta dovrebbe durare fino a mezzanotte, quando questa potrebbe passare ad arancione oppure a rossa. Gli aggiornamenti in tal senso dovrebbero arrivare nelle prossime ore.