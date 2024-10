Genova – Il maltempo che imperversa in Liguria non fa danni solo “a terra” e dalla Marina del Castelluccio di Pegli arriva la segnalazione di un mare completamente ingombro di rami e tronchi d’albero che impediranno per giorni e giorni ogni attività, causeranno danni agli scafi delle imbarcazioni e dovranno essere rimossi con una spesa piuttosto ingente.

E’ impressionante il panorama che si può vedere affacciandosi dalla strada sulla sottostante Marina, al posto dell’acqua del mare c’è una distesa di legname di varia dimensione che ingombra il porticciolo dove le imbarcazioni di associazioni e circoli muovono per uscire in mare.

Le barche, qualche centinaio, sembrano galleggiare su rami e tronchi d’albero e tendendo l’orecchio si sente distintamente il rumore del legname che scontra contro le chiglie danneggiandole.

Dietro al fenomeno ci sono – secondo i proprietari delle imbarcazioni – delle specifiche responsabilità ed in particolare quelle di chi non ripulisce il greto dei torrenti come sarebbe utile fare considerando che il materiale è lo stesso che, in caso di forti precipitazioni, forma dighe e ostacoli allo scorrere delle piene dei corsi d’acqua.