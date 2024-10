Genova – Sono previsti disagi anche in Liguria per lo sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato annunciato per sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Lo stato di agitazione è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome che incroceranno le braccia, in uno sciopero nazionale, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre.

Secondo Trenitalia lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale.