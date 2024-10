Arenzano (Genova) – Sono andate avanti tutta la notte ma sfortunatamente senza esito le ricerche del cercafunghi disperso da ieri sera nei boschi sulle alture di Arenzano, nel ponente genovese.

L’uomo è uscito di casa per andare a cercare funghi ma a tarda sera non era ancora tornato e i familiari hanno dato l’allarme.

Squadre di volontari, dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino hanno perlustrato sentieri e boschi per tutta la notte ma non è stata trovata traccia dell’anziano pensionato.

Questa mattina all’alba nuove squadre si sono unite alle ricerche anche per dare il cambio alle persone che, per tutta la notte hanno proseguito le ricerche.

In azione anche le unità cinofile che potrebbero riuscire ad intercettare le tracce del cercafunghi in una località piuttosto impervia e con sentieri che vanno in tutte le direzioni.