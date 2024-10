Camporosso (Imperia) – Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, all’interno di un cantiere di una casa situata in corso Vittorio Emanuele.

Un operaio di 69 anni, per cause ancora da verificare, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un balcone a più di due metri di altezza e impattando violentemente a terra. E’ immediatamente scattata la macchina dei soccorsi, con i sanitari del 118 e i Carabinieri che sono giunti sul posto.

Le condizioni dell’uomo sono apparse serie fin da subito e per velocizzare le operazioni di soccorso è stato allertato anche l’elicottero. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.