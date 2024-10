Genova – Sono stati ritrovati dai carabinieri nel capoluogo ligure i due ragazzi di 15 e 16 anni scomparsi dalle loro abitazioni a Torino, in Piemonte.

I militari li hanno trovati seduti su una scalinata, mentre fumavano una sigaretta probabilmente in attesa degli amici che avevano contattato e che potevano fornire un riparo e assistenza di base nella loro fuga.

La pattuglia dei militari del Radiomobile ha notato i ragazzini che vestivano come da descrizione resa dalle famiglie. Fermati per accertamenti, i ragazzi venivano identificati grazie ai documenti di viaggio in loro possesso. Interrogati sulle ragioni della loro fuga, i minori asserivano di vivere alcune difficoltà familiari e di aver deciso di allontanarsi da Torino per raggiungere Genova, dove contavano sull’aiuto di conoscenti in grado di fornire un sostegno economico temporaneo, e di aver pianificato di proseguire poi verso la Francia.

I carabinieri accompagnavano quindi i giovani negli uffici del Comando Provinciale e, notando che non avevano avuto modo di mangiare durante la giornata, li rifocillavano offrendo loro bevande calde e qualche snack. I ragazzi venivano infine riaffidati ai propri genitori che potevano finalmente riabbracciarli dopo ore di grande preoccupazione