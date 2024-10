Genova – Un episodio di violenza si è verificato nel corso della serata di ieri in piazza Barabino, nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove un giovane che si trovava a mangiare in un ristorante e che è uscito a fare una telefonata è stato accerchiato da tre persone, un 27enne, un 26enne e un 16enne.

Uno dei tre l’ha colpito con un violento pugno allo stomaco, mentre un altro gli ha strappato la collanina e il terzo ha tentato – senza successo – di sfilargli l’orologio Rolex che portava al polso. I tre si sono rapidamente dati alla fuga nel giro di pochi secondi.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche e hanno ritrovato i tre responsabili nei pressi di via Cantore. Nei confronti dei malviventi, che sono stati ritrovati anche in possesso di altre collanine d’oro, di un bracciale e di alcuni contanti, è scattato l’arresto. I due maggiorenni sono stati trasportati al carcere di Marassi, il minorenne al centro di accoglienza di via Frugoni.