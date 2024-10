Genova – Una fuga di gas si è verificata nel corso della mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, in via Canepari, nel quartiere genovese di Certosa. E’ accaduto poco dopo le ore 11, nei pressi del civico 29. Secondo le prime informazioni, alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere avrebbero danneggiato una tubatura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono messi all’opera per trovare l’origine del danno e riportare la situazione alla normalità. Fortunatamente, non si registrerebbero persone rimaste intossicate.

Oltre ai pompieri, sul luogo dell’accaduto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale. Per favorire l’intervento, la strada è stata momentaneamente chiusa al transito veicolare.