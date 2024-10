Imperia – La moglie ha iniziato le doglie del parto e lui, in preda all’agitazione, l’ha condotta al Palasalute invece che in ospedale. Mattinata movimentata per gli operatori della struttura sanitaria di via Acquarone dove, poco dopo le 10, è arrivata un’auto con a bordo una donna che stava ormai partorendo.

Il marito, confuso per l’agitazione del momento, l’avrebbe condotta al Palasalute per errore o forse perchè convinto che la situazione non lasciasse altro tempo per arrivare all’ospedale.

I sanitari si sono accorti dell’emergenza e sono subito intervenuti per soccorrere la donna ed il piccolo che è nato quasi subito.

Tagliato il cordone ombelicale e messi in sicurezza madre e figlio è arrivata l’ambulanza del 118 e l’automedica che hanno accompagnato mamma e piccolo in ospedale, quello vero.