Arenzano (Genova) – Si sono fermate ufficialmente ieri sera, alle 20, le ricerche di Davide Violin, il ristoratore di 62 anni scomparso sabato scorso, travolto dalla piena del rio Lissolo che lo ha trascinato via insieme a tre auto.

Da giorni squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino lo cercavano senza sosta lungo il greto del torrente e giuù verso il Lerone sino al mare.

Ogni metro del corso d’acqua è stato battuto e perlustrato e solo le auto sono state ritrovate.

Perse ormai le speranze di ritrovarlo ancora in vita, la macchina delle ricerche si è fermata per riorganizzare gli interventi in modo ancora più mirato ma non h24.

Le ricerche sono state condotte anche in mare, con grande difficoltà visto l’enorme quantitativo di detriti e di legname che si è scaricato nel torrente e poi in mare.