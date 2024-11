Genova – Torna a palazzo Ducale, dal 15 al 17 novembre la Vintage Vinokilo sale, la mostra mercato dell’abbigliamento usato che si acquista “al chilo”.

La formula è quella ormai tradizionale, si acquistano biglietti di ingresso all’evento, si possono portare propri capi di abbigliamento al Give Back Bar per ottenere un buono sconto di 4€ per ogni chilo donato.

I capi devono essere in buone condizioni e ben puliti e non vengono accettati articoli di marche di fast fashion, calze, biancheria intima o accessori.

Oppure si possono cercare capi di abbigliamento in vendita ad un prezzo che viene fissato “al chilo”.

Il primo giorno si pagano 55 Euro al chilo, il secondo 45 ed il terzo ed ultimo 35 euro, con uno sconto sul prezzo mano a mano che offerta, quantità e taglie si assottigliano.

L’orario di apertura, dalle 10 alle 20, consente di scegliere le fasce orarie più consone alle proprie abitudini.

Alla manifestazione si paga solo con carte di credito e bancomat