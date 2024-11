Savona – Attimi di paura si sono vissuti nei pressi di un appartamento situato nella zona centrale di Savona, dove è scoppiato un incendio che ha portato una densa coltre di fumo ad uscire dalla porta e dalla finestra.

Al loro arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato un’anziana donna in stato confusionale che non voleva lasciare la sua abitazione. Nonostante le iniziali difficoltà, gli agenti sono riusciti a convincerla e l’hanno accompagnata all’esterno. La donna è stata trasportata in ospedale per degli accertamenti dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite da una candela accesa nell’appartamento.