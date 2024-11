Costarainera (Imperia) – E’ rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando il 67enne trasferito d’urgenza questo pomeriggio, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con l’elicottero Grifo del servizio di eliambulanza del 118.

L’uomo stava lavorando in un terreno in frazione Lingueglietta quando, per cause ancora da accertare, il trattore lo ha schiacciato.

Soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato, l’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale. Per rendere più veloce il trasferimento è stato richiesto l’intervento del’elicottero Grifo-

Le condizioni dell’agricoltore sarebbero gravi ma non è in pericolo.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto e la dinamica dell’incidente.