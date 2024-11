Ventimiglia (Imperia) – Pugni e calci ma anche bottigliate e colpi di mazza. Sono diversi i feriti dell’ennesima rissa scoppiata in serata nel centro della città di confine e che ha visto protagonisti diversi migranti e persone del luogo.

Un primo scontro è avvento in via Aprosio ma poi la situazione è degenerata con inseguimenti e vere e proprie battaglie di zona in zona tra piccoli gruppi di persone prima che l’arrivo in massa delle forze dell’ordine disperdesse i contendenti.

Sul “campo di battaglia” sono rimasti a terra, ferite, almeno due persone.

Indagini delle forze dell’ordine per risalire agli altri autori della maxi rissa e per capire le motivazioni della rissa.