Genova – Torna oggi, domenica 10 novembre, la tradizionale Fiera di San Carlino a Voltri. Con una 50ina di stand e bancarelle la fiera, seconda solo a quella di San Carlo, è tra le più apprezzate del ponente genovese.

Come da tradizione il quartiere sarà vestito a festa con le sue bancarelle di varie merci e specialità gastronomiche per tutti i gusti.

Per il secondo weekend consecutivo, dopo la fiera di San Carlo, Voltri ospita una fiera tradizionale legata alla storia del quartiere.

In occasione della fiera il Comune di Genova ha emesso un provvedimento di modifica della viabilità che prevede l’interdizione di piazza Gaggero, sia alla sosta che alla circolazione veicolare, con l’eccezione di un corridoio sulla parte più a mare di piazza Gaggero per consentire il transito ai veicoli provenienti da piazza Orazio De Ferrari