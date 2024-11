Genova – Un gatto che sfugge dal trasportino e resta sul traghetto che da Porto Torres arriva a Genova. E’ successo lo scorso 26 ottobre sul traghetto Moby Ale due ad una famiglia in partenza dalla Sardegna per la Liguria.

Il gatto – che risponde al nome di Mojo – era imbarcato su un trasportino che purtroppo si è aperto consentendo una rapida quanto impensabile fuga.

Le ricerche per ritrovare il gattone non hanno dato esito e all’arrivo nel Porto di Genova la famiglia ha dovuto lasciare la nave che è ripartita per la Sardegna.

Da allora a bordo sono sistemate alcune gabbie trappola dove il personale sistema cibo nel tentativo di catturare il gatto che potrebbe trovarsi ancora sulla nave, uscendo solo la notte per cercare cibo.

La famiglia che lo ha smarrito lo cerca disperatamente anche nel porto di Genova, dove la nave è comunque attraccata per ore e a Porto Torres dove il gatto potrebbe essere sceso.

Ricerche anche attraverso i social visto che Mojo ha il pelo lungo e qualcuno potrebbe averlo preso pensando che non abbia il padrone o che sia stato abbandonato.

Chi vedesse Mojo o avesse informazioni per ritrovarlo può scrivere a redazione@liguriaoggi.it o via whatsapp al numero 351 5030495