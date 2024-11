Genova – Due spacciatori sono stati arrestati dalla Polizia Locale a seguito di alcune attività che si sono svolte sul territorio. Il primo caso riguarda un giovane che è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish. Gli agenti l’hanno visto entrare e uscire ripetutamente da un appartamento dove risiede una persona già nota alle forze dell’ordine. A seguito di una perquisizione svolta nella sua abitazione, non sono state ritrovate altre sostanze.

Un altro giovane, invece, è stato fermato e trovato in possesso di circa 800 euro in contanti dei quali non ha saputo spiegare la provenienza. A seguito di una perquisizione svolta presso il suo domicilio, è stata trovata un’ingente quantità di sostanze stupefacenti: tra queste, più di 400 grammi di hashish e più di 200 grammi di cocaina.

Per entrambi sono scattate le manette e il trasferimento in carcere.