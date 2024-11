Genova – Fiamme, nella notte, in un appartamento di piazza Truogoli di Santa Brigida, nel centro storico genovese. L’incendio è divampato nell’abitazione di una famiglia che è stata fatta evacuare insieme a tutto il resto del condominio.

L’emergenza è iniziata attorno alla mezzanotte quando nel palazzo si è diffuso un forte odre di bruciato e le scale si sono riempite di fumo.

La famiglia che abita nell’appartamento interessato dalle fiamme si è risvegliata di soprassalto ed ha chiamato soccorsi.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con non poche difficoltà viste le dimensioni dei mezzi e le strade strette e tortuose dei vicoli.

I pompieri hanno evacuato tutto il palazzo per precauzione e poi sono iniziate le operazioni di spegnimento vere e proprie.

Domato l’incendio le altre famiglia sono potute rientrare ma l’appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato inagibile e la famiglia che lo abita ha dovuto trascorrere la notte da amici e parenti.

In giornata una perizia dei tecnici della protezione civile dirà se è abitabile o se sono necessari interventi straordinari.

Fortunatamente non si registrano feriti

notizia in aggiornamento