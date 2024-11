Genova – Un altro nido di vespa killer velutina tra i palazzi, a Struppa e ancora difficoltà per eliminarlo. A poche settimane dal ritrovamento di un nido del pericoloso insetto in via Struppa, nel vivaio di Aster, a breve distanza dai palazzi di via Locarno e dalla locale scuola elementare, un secondo enorme nido di calabrone asiatico è stato individuato su un abete alle spalle del civico 62 e letteralmente “a fianco” del civico 64.

La segnalazione ad AlpaMiele, l’associazione degli apicoltori della Liguria in prima linea sulla “caccia” ai nidi del terribile insetto, è arrivata da passanti che, ancora una volta casualmente, hanno “alzato lo sguardo” agli alberi e hanno subito notato la forma tondeggiante di color cartone/marrone che si trova tra i rami apicali di un abete.

Un nido enorme, carico di migliaia di vespe potenzialmente letali e che purtroppo si fatica a distruggere per una certa “ritrosia” di chi risiede nella zona a consentire l’accesso ai terreni per poter cercare come avvicinarsi il più possibile al nido per poterlo neutralizzare e distruggere.

Una battaglia contro il tempo quella che i volontari di AlpaMiele e degli “Amici delle Api” stanno conducendo per cercare di eliminare prima possibile il nido.

Per prima cosa perché sono insetti pericolosi e non solo per le persone allergiche e si trovano a poche decine di metri da un palazzo di 5 piani pieno di famiglie ignare del pericolo e in secondo luogo perché, con l’avvicinarsi dell’inverno, dal nido stanno nascendo le nuove Regine – diverse decine e potenzialmente centinaia – che passato il freddo si risveglieranno da una sorta di letargo e fonderanno nuovi nidi e nuove colonie, ingigantendo il problema.

L’intervento di distruzione del nido è completamente gratuito ed è eseguito da personale specializzato, formato da corsi organizzati da Regione Liguria che ha affidato al Parco Regionale delle Alpi Liguri il coordinamento dell’emergenza Vespa velutina.

Nella foto sotta la cartina di Google Maps che indica dove si trova il nido

L’appello ai residenti, chi sa come arrivare all’albero scriva a redazione@liguriaoggi.it

anche via Whatsapp 351 5030495

Ecco come si presenta il nido della Vespa velutina, l’insetto killer