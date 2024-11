Airole (Imperia) – Una scarica elettrica è stata fatale, ieri sera, al giovane di 23 anni trovato morto nella sua abitazione del piccolo centro della Val Roja. Secondo le prime ricostruzioni il giovane si trovava nel bagno dell’abitazione e stava usando il phon quando, per cause ancora da accertare, una scarica elettrica lo ha fulminato, uccidendolo sul colpo.

Il corpo del ragazzo è stato trovato, ormai senza vita, nel bagno dell’abitazione e i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sarà probabilmente l’autopsia ad accertare le cause della morte ed escludere altre ipotesi ma sul corpo non sarebbero state trovate tracce di violenza e si pensa ad un tragico incidente domestico come purtroppo se ne registrano tanti ogni anno.

Sul caso è stata comunque aperta un’indagine per ricostruire con precisione quanto avvenuto.

Il ragazzo si era trasferito da poco ad Airole, insieme alla sua famiglia ma l’episodio ha suscitato grande emozione e cordoglio nella comunità dove il ragazzo si era integrato ed era benvoluto.