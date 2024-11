Genova – Un uomo di 50 anni è stato multato e denunciato dalla Polizia dopo quanto accaduto ieri sera, poco prima della mezzanotte, in pieno centro nel capoluogo ligure.

E’ successo in via Vernazza, quando il titolare di un locale ha allertato le forze dell’ordine denunciando la presenza di un uomo che, in evidente stato di ubriachezza, stava prendendo a calci la saracinesca e lo stava minacciando con un coltello.

I poliziotti sono rapidamente giunti sul posto e hanno riportato la situazione sotto controllo. Il 50enne è stato trovato in possesso di una lunga lama da venticinque centimetri. Nei suoi confronti è scattata la denuncia, oltre che la multa per lo stato di urbiachezza. Al momento non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto.