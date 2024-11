Genova – Il ristorante Il Genovese e i ragazzi della Locanda Luna Blu della Spezia insieme per una serata gastronomica all’insegna della solidarietà.

Appuntamento questa sera, martedì 19 novembre, alle ore 20, con i piatti della tradizione ligure e i Ragazzi di Luna Blù per conoscere il progetto della Fondazione Il Domani dell’Autismo e assaporare una cucina che unisce qualità e impegno sociale sostenendo concretamente le attività a favore delle persone nello spettro autistico.

Da un’idea di Roberto Panizza, titolare del ristorante, e di Federico Rebora, fondatore e ambasciatore della Fondazione nasce la cena realizzata in collaborazione con i ragazzi della

Locanda Luna Blu, struttura che accoglie e forma persone autistiche a La Spezia.

Saranno proprio loro, infatti, a cucinare e servire la pasta che producono artigianalmente nel loro laboratorio e le altre portate, creando un legame autentico tra cucina, lavoro e autonomia. Insieme al personale di sala e cucina del Genovese, i ragazzi di Luna Blù offriranno un’esperienza conviviale, condividendo la loro passione per il lavoro.

Il Menù della serata prevede:

Sgabei con salumi tipici

Caserecce “Luna Blu” al Pesto Il Genovese

Tagliatelle “Luna Blu” al ragù di Cabannina

Tomaxelle con patate novelle al forno

Cheesecake con crema di cachi

Gelato al marron glacé

Con un prezzo fisso di 40 euro, vini copresi, il 50% dell’incasso sarà devoluto alla Fondazione Il Domani dell’Autismo.

Per info e prenotazioni il ristorante Il Genovese 010 8692937 – 335 1654974.

Fondazione Il Domani dell’Autismo e I Ragazzi di Luna Blù

Fondata a La Spezia nel 2013, la Fondazione Il Domani dell’Autismo nasce

dall’iniziativa delle famiglie per migliorare le condizioni di vita delle persone nello

spettro autistico, aiutandole a inserirsi attivamente nella società e a sviluppare le

proprie autonomie. La Fondazione si occupa di costruire percorsi di integrazione

sociale e lavorativa, mirando a un futuro in cui questi ragazzi possano vivere una vita

più indipendente e serena.

La Locanda Luna Blu, uno dei progetti centrali della Fondazione, è una struttura che

comprende un ristorante, un laboratorio di pasta fresca e secca, un piccolo albergo e

un forno. Qui i ragazzi lavorano in cucina, sala e in laboratorio, acquisendo

competenze pratiche e consolidando abilità relazionali che li accompagnano verso

una vita adulta autonoma. A questi spazi si aggiungono una friggitoria e un ristorante

presso l’Outlet Brugnato, e un bar a Cinisello Balsamo, luoghi di lavoro dove i

ragazzi, supportati da educatori, partecipano attivamente all’operatività delle attività

commerciali.

La Fondazione promuove anche esperienze formative e ludiche, tra cui sport come

atletica e trekking: nel 2023, un gruppo di ragazzi ha completato il Cammino di

Santiago, dimostrando che la loro determinazione può portarli oltre i confini di ogni

aspettativa. Con queste attività, la Fondazione intende non solo formare, ma anche

ispirare, rendendo la vita di ciascun ragazzo più ricca e orientata a un futuro

indipendente.

Questa cena rappresenta dunque un’occasione per scoprire e sostenere il lavoro della

Fondazione Il Domani dell’Autismo, condividendo una serata dedicata alla

consapevolezza e all’inclusione.