Genova – Il Comitato Organizzatore del Freddy Grand Prix di Ginnastica, in programma nel Palasport di Genova sabato 23 novembre a partire dalle ore 15, ha scelto di mettere a disposizione della Fondazione Gaslininsieme, un contributo di 10.000 euro. Con questo importo saranno acquistati un defibrillatore e una fonte luce per il reparto di Chirurgia cardiovascolare dell’ospedale.

All’evento sarà presente il Segretario Generale di Gaslininsieme Anna Zanuttini, che riceverà l’assegno da parte di Roberto Lamborghini, Presidente del Comitato Organizzatore del Grand Prix e delle due Capitane Vanessa Ferrari e Alessia Maurelli.

Un piccolo gesto per dimostrare vicinanza a chi ogni giorno presta attenzione alla cura dei bambini.

La Fondazione Gaslininsieme ETS (Ente del Terzo Settore) nasce per raccogliere e destinare fondi all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, uno degli ospedali pediatrici più importanti in Italia e in Europa, centro di eccellenza per la cura, la ricerca e la formazione scientifica e sanitaria dedicata ai bambini. La sua missione consiste nel supportare la ricerca scientifica e l’assistenza al Gaslini, contribuire al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’Ospedale, all’umanizzazione dei suoi ambienti e all’accoglienza per le famiglie. Oltre a sostenere l’offerta sanitaria dell’Ospedale, Gaslininsieme ha l’obiettivo di valorizzare le relazioni con le famiglie e le Associazioni, promuovere e sostenere i progetti di innovazione sociale per il territorio, rilevare e misurare i fabbisogni e i risultati raggiunti anche in termini di impatto e di valore sociale creato.

“Il mondo della ginnastica coinvolge soprattutto i giovanissimi e le giovanissime e – sottolinea Roberto Lamborghini, Presidente del Comitato Organizzatore – crediamo che questa sinergia porti all’evento un significato profondo che va al di là delle prestazioni atletiche dimostrando vicinanza tra sport e vita”.

Una festa di sport e di solidarietà. Nell’ambito del programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” il Freddy Grand Prix ha fatto registrare l’ennesimo sold out. Ospite d’onore della manifestazione è Sarah, vincitrice di Amici, che canterà tre canzoni. Protagoniste saranno le 11 atlete medagliate olimpiche dei Giochi di Parigi, insieme alle stelle di tutte le discipline della Federazione Ginnastica d’Italia. Grande occasione per tutti coloro che vorranno incontrare e abbracciare l’oro e argento olimpico Alice d’Amato, la genovese cresciuta nell’Andrea Doria insieme alla gemella Asia prima di trasferirsi a Brescia e successivamente arruolarsi per le Fiamme Oro.