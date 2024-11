Genova – Case abbandonate da tempo, visibilmente “in disordine” o addirittura raggiungibili solo con ponti tibetani o sentieri nel bosco. Non c’è immobile “impossibile da vendere” per Sara Savino, agente immobiliare da 1 milione di visualizzazioni su Tik Tok e forse Influencer in fase di decollo dalla piazza genovese.

Chi si imbatte nei suoi video, vere e proprie presentazioni per la vendita, inizialmente pensa ad uno scherzo, ad una trovata “acchiappalike” ma poi, scorrendo il canale di Sara Savino, si capisce che la sua è più che altro una “trovata promozionale”, un modo per attirare l’attenzione con vere e proprie prove estreme che inducono chi guarda a restare incuriosito ma anche a riflettere sul fatto che, se riesce a vendere quello che mostra, deve essere davvero brava.

Del resto la maggior parte dei suoi “colleghi” mostra sui canali social – quelli che li usano – ville da sogno con vista impagabile e piscine da nababbi o, nella migliore delle ipotesi evidenzia solo gli aspetti “migliori” dell’immobile senza soffermarsi troppo sulle magagne. Savino, per trasparenza o per tattica, sembra invece aver deciso di mostrare ogni aspetto dell’immobile che le viene affidato e questo ha un duplice risultato: incuriosisce il pubblico – sia quella di reali acquirenti o venditori e sia quella dei curiosi – e con la sua simpatia apparentemente semplice, infonde fiducia in chi ha da vendere case, terreni e capannoni di cui un pò si vergogna ed un pò ha perso ogni speranza.

Ovviamente Sara Savino non si occupa solo di immobili “impossibili da vendere” ma sta diventando famosa per questo e come recita il detto: non è importante come se ne parla ma che se ne parli.

Laureata in Economia dei Beni Culturali, Sara Savino ha studiato bene i social e ha deciso di utilizzarli per quello che sono: una vetrina a disposizione e con il suo milione di visualizzazioni sta rapidamente crescendo su Tik Tok che offre anche la possibilità di parlare ad un pubblico “più giovane” e che con questo tipo di linguaggio ha più dimestichezza e abitudine e le perdona più facilmente anche alcuni errori grossolani nelle riprese, qualche “fuorionda” al limite dell’organizzato e, recentemente, anche una “accusa” di una mezza bestemmia mentre rischiava di cadere da un ponte tibetano. “Mezza” perché, a seconda del pubblico – estimatori o hater – nell’imprecazione ci legge una cosa diversa. (VIDEO sotto)

Volenti o nolenti la giovane agente immobiliare – che forse studia da influencer visti i profili su altre piattaforme – ha trovato un canale, una strada, un mezzo per promuovere la propria immagine in modo alternativo a quello usato dalla gran parte dei suoi Colleghi.

Ovviamente si espone anche alle critiche ma non sembra prestare troppa attenzione ai tanti commenti negativi che compaiono sotto i suoi post. La lezione del “don’t feed the Troll” (non dare da mangiare a chi disturba) sembra averla imparata bene ed infatti dichiara di rispondere solo a chi fa domande relative al suo lavoro o alle case che mostra.

E poco importa se per arrivare alle case che mette in vendita occorre scarpinare per crose e scalinate, per Sara ogni immobile ha le sue chance di mercato ed il suo potenziale acquirente.

I suoi video, come si dice, sono ormai “virali” e lei garantisce che gli affari ne hanno beneficiato ed in più non fa mistero di non avere alle spalle potenti e costose “macchine da guerra” della Comunicazione o del Marketing o troupe di “cameraman” perché i video li registra con il fratello che in qualche modo è parte del successo.

Sara infatti racconta che è stato lui, inizialmente, a non tagliare nei video le scene più curiose e divertenti, come ragnatele in pieno viso, espressioni di sorpresa davanti alle “catapecchie” o commenti che ogni buon film-maker eliminerebbe in fase di montaggio. All’inizio si trattava di uno scherzo ma poi si è trasformato nella “firma”, nella particolarità del prodotto, un pò come avviene con i grandi registi o i maestri della fotografia che includono particolari scelte tecniche per dare il proprio marchio di riconoscibilità.

E così è nato un vero e proprio pubblico di appassionati e di fan che seguono il canale CasaSavino sulle varie piattaforme ma in particolar modo su tik tok.

A chi le chiede se poi, questa massa di follower si trasforma in reddito risponde che il 40% delle telefonate che arrivano in Agenzia sono direttamente originate da un contatto su Tik tok e che molti iniziano la conversazione proprio citando questo o quel video.

Evidentemente un “marchio di fabbrica” che ha fatto colpo.

Se questo significherà un successo da Agente Immobiliare o da “creatore di contenuti” o “da influencer” è ancora tutto da vedere.