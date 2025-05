Delitto di Garlasco, trovato un martello in un canale

Garlasco (Pavia) – Nuovo colpo di scena nelle indagini che hanno riaperto il caso del cosiddetto delitto di Garlasco avvenuto il 13 agoto del 2007 e che ha visto l’omicidio di Chiara Poggi.

Nel corso della trasmissione Rai Chi l’ha visto è stato annunciato il ritrovamento, in un canale vicino alla casa che era di proprietà delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi (e che non risultano indagate) di un martello. Un oggetto che potrebbe essere la famigerata “arma del delitto” che non è mai stata trovata durante le precendenti indagini che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima.

Il ritrovamento, insieme ad altri oggetti al vaglio degli inquirenti, è stato ritrovato a seguio di ricerche scaturite a seguito delle dichiarazioni di una persona, intervistata dalla trasmissione Le Iene che aveva detto di aver visto una persona, una donna, lanciare un oggetto nel canale la sera del delitto.