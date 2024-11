Genova – Hanno ottenuto un risarcimento di circa 500 euro per un ritardi di 3 ore del volo Genova – Palermo in partenza dall’aeroporto Cristoforo Colombo. Protagoniste del “caso” due donne residenti nel palermitano che hanno chiesto il risarcimento alla compagnia aerea che effettuava la tratta.

Il volo, infatti, anziché atterrare alle 17:45, come previsto, è giunto all’aeroporto di Palermo solamente alle 21:05.

I fatti risalgono al 24 ottobre 2023 e le conseguenze per le due viaggiatrici – e per il resto dei passeggeri – sono stati disagi e problemi vari.

Dopo essersi rivolte al Giudice di Pace di Palermo, le due donne hanno ricevuto, pochi giorni fa, la sentenza che condanna la compagnia aerea a pagare i 500 euro di risarcimento danni come previsto dalle vigenti normative.

«Il Giudice di Pace di Palermo – commentano dal portale online ItaliaRimborso, che ha dato supporto alle passeggere – ha applicato il Regolamento Comunitario 261/2004, che tutela i passeggeri aerei anche in casi di ritardo aereo. Oltre le tre ore di ritardo, infatti, i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria. Nella fattispecie non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea».

Il portale specializzato nei rimborsi per disagi e disservzi punta a far valere i diritti dei viaggiatori ed ancora una volta ha ricevuto una sentenza accolta, circostanza che il portale sostiene di avere “nel 98,1% dei casi”.