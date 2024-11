Chiavari – E’ stato liberato e potrà riprendere la migrazione, raggiungendo i suoi compagni di volo, l’esemplare di piovanello pancianera salvato dai volontari della Lipu che lo hanno trovato con una lenza ed un amo che lo stavano uccidendo.

Il soccorso da parte dei volontari della Lipu del Tigullio, il ricovero al Cruma di Livorno e

dopo le cure, il ritorno in natura

In occasione dell’Eurobirdwatching, nei primi giorni di ottobre, i volontari della LIPU del

Tigullio hanno soccorso e recuperato alla foce del fiume Entella un Piovanello pancianera

con una lenza avvolta attorno alle ali e l’amo nel becco. Una volta recuperato i volontari si

sono accorti che l’animale aveva ingerito l’amo, per cui è stato necessario portarlo al Centro

recupero di Livorno. A causa di questo impedimento non riusciva a nutrirsi adeguatamente

ed è arrivato al Centro in uno stato di grave debilitazione.

La radiografia ha rivelato la presenza dell’amo incastrato nell’esofago, in una posizione

estremamente delicata e vicina al cuore. Dopo un’analisi approfondita si è deciso di non

rimuovere l’amo chirurgicamente perché un intervento avrebbe comportato un rischio troppo

elevato per la vita dell’animale. La speranza – supportata da esperienze pregresse – è che i

tessuti circostanti possano in qualche modo impedirne lo spostamento. Il corpo estraneo

potrebbe rimanere stabile e quindi non compromettere ulteriormente la sua salute. Grazie

alle cure ricevute e al monitoraggio costante, dopo qualche settimana l’animale si è infatti

ripreso ed è stato liberato alla foce dello scolmatore di Calambrone (PI) lo scorso 29 ottobre.

Ora ha ripreso il suo percorso migratorio ed essendo un adulto non avrà difficoltà a

riaggregarsi a un gruppo di conspecifici durante il viaggio.

Il piovanello pancianera è una specie migratrice presente in Italia durante i periodi di

migrazione o svernamento, ma nidifica nel nord Europa. È molto probabile che l’esemplare

soccorso fosse in viaggio verso sud. Questa specie è tipica di paludi e aree umide, dove si

riunisce in grandi gruppi o piccoli stormi per la migrazione.

Lipu Cruma è stata scelta per la gestione del caso grazie alla sua particolare

specializzazione nel trattamento di uccelli acquatici e fauna migratoria. Il nostro centro conta

infatti su una solida esperienza in questo ambito, che permette di offrire cure specifiche e

mirate. Ma spesso non è sufficiente. Cruma e Lipu Tigullio denunciano infatti la quantità di

rifiuti umani abbandonati in mare, in particolare gli oggetti legati alla pesca come ami, nasse,

reti, che costituiscono una grave minaccia per numerose specie animali – sia acquatiche che

terrestri – e in particolare per gli uccelli migratori. Ricordiamo inoltre che l’animale è stato

recuperato in un’area che è sia Oasi faunistica che area SIC Natura 2000, dunque protetta e

di grande importanza naturalistica. Un’area che teoricamente dovrebbe essere priva di simili

pericoli.

Anche questo tema sarà al centro della campagna a sostegno Un Natale Per La Natura, in

programma sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre in decine di piazze e sedi della

Lipu. Giunto alla sua 28esima edizione, il tradizionale appuntamento con i volontari

dell’Associazione è un momento importante per conoscersi, scambiarsi opinioni e ricordare

che la tutela dell’ambiente deve essere una priorità nelle nostre scelte quotidiane. A Chiavari

il banchetto si svolgerà nel prossimo fine settimana in Piazza Matteotti dalle 10 alle 18,30