San Lorenzo al Mare (Imperia) – E’ stata soccorsa dal personale volontario dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) la giovane volpe trovata stremata in una aiuola davanti ad un supermercato.

Una raffica di telefonate ha raggiunto la sede Enpa di Savona che non si è tirata indietro ed ha inviato alcuni volontari per un primo soccorso.

Pino e Cristian, di Accademia Kronos di Imperia, sono arrivati sul posto e hanno prelevato l’animale sofferente ed in evidente difficoltà e l’hanno trasferita sino al casello di Albenga dove li aspettava un altro volontario, Davide, partito da Savona.

Al casello di Savona un’altra volontaria – Dayana – si è unita nel soccorso ed è scattata la corsa in clinica veterinaria dove è stata rilevata una frattura al bacino, fortunatamente lieve e una probabile intossicazione.

Una volta curata e medicata, la giovane volpe è stata trasferita al Cras (centro raccolta animali selvatici) dove un altro volontario, Gabriele, la stava aspettando per sistemarla in sicurezza e al caldo.

Scatta ora l’attesa per la reazione della giovane volpe che dovrà mettercela tutta per riprendersi e rimettersi in salute, sotto controllo veterinario, per poi tornare in libertà una volta rimessa in sesto.