Savona – Molta paura, gravi danni ed una persona trasferita in ospedale per intossicazione da fumo. E’ il bilancio dell’incendio divampato nella notte in un appartamento di via alla Strà, a Savona.

Intorno all’una la chiamata di allarme ai vigili del fuoco da parte dei residenti della palazzina che sono stati risvegliati dal forte odore di bruciato.

All’arrivo dei pompieri il palazzo è stato evacuato e l’intervento è iniziato al secondo piano.

Le fiamme hanno interessato due appartamenti e il sottotetto e le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse e sono durate diverse ore.

In azione ben tre squadre dei vigili del fuoco che alla fine hanno avuto ragione delle fiame le hanno spente.

Le operazioni di bonifica sono proseguite nella notte insieme alle prime indagini per accertare l’origine dell’incendio. Si sospetta un corto circuito in un elettrodomestico.

(foto di Archivio)