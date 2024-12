Genova – Potrebbero essere una decina gli indagati per il crollo della mega gru che una settimana fa si è abbattuta su una casa di riposo in via Domenico Chiodo, sulle alture di Castelletto. Le indagini proseguono e la gru non può essere rimossa e così la strada continua a restare chiusa con comprensibili disagi per chi abita nella zona ma appena la magistratura darà il via libera la ditta appaltatrice dei lavori conta di ripristinare la situazione in un paio di giorni.

Più complessa la situazione riguardante i 93 ospiti delle casa di riposo La Camaldolina che sono stati trasferiti per precauzione in altre strutture e che non potranno tornare a breve alla loro sistemazione iniziale con altre ripercussioni sulle loro condizioni di salute.

Il crollo non dovrebbe aver danneggiato in modo serio la struttura ma comprensibilmente si attendono le perizie tecniche prima di prendere decisioni.

Una “lotta” contro il tempo soprattutto per i pazienti che, in parte non autosufficienti, erano abituati a tempi e modalità della Rsu e ora sono un pò confusi a seguito del trasferimento.