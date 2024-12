Genova – Inizia in salita, nel capoluogo ligure, l’edizione 2024 del Whamageddon, il gioco che consiste nel tentativo di evitare di ascoltare la canzone Last Christmas, degli Wham, per arrivare indenne al Natale.

Durante la cerimonia per l’accensione dell’Albero, in piazza De Ferrari, la canzone è stata diffusa tra gli oltre 5mila partecipanti ed ha “fatto strage” di giocatori.

La “resa”, con l’ammissione di essere stato “colpito”, viene diffusa sui social e oggi, in tantissimi, hanno comunicato di essere stati eliminati dal gioco durante la cerimonia e la festa che ne è seguita.

Che cosa è il Whamageddon

Si tratta di un gioco importato dal nord Europa che consiste nel tentativo di “schivare” la celebre ed intramontabile Last Christmas cantata dagli Wham, il gruppo inglese formato da George Michael e Andrew Ridgeley che ha furoreggiato negli anni 80 per poi sciogliersi lasciando alcune delle canzoni più suonate (e amate) tra i nati negli anni 70.