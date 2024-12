La Spezia – Si avvicinavano con una scusa alle loro vittima, in gran parte anziani, e mentre uno parlava, l’altro approfittava della ridotta attenzione per rubare portafogli e altro dalla borsa della malcapitata.

Sono tre le persone individuate e denunciate dalla polizia a La Spezia per una serie di furti compiuti sui mezzi pubblici.

Si tratta di due uomini e di una donna che molto spesso agivano in gruppo.

E’ stata una pensionata classe 1946 a far partire l’indagine ricordando con precisine orario e numerazione dell’autobus sul quale era stata derubata ma, soprattutto, contattando subito le forze dell’ordine.

La donna ha raccontato di essere stata avvicinata sul bus da un giovane che le chiedeva informazioni sulla fermata più vicina all’ospedale.

Conclusa la conversazione la donna è scesa dal bus e si è accorta poco dopo di essere stata derubata del portafogli.

Gli agenti sono risaliti alla vettura e tramite le riprese del circuito di sorveglianza, hanno ritrovato il giovane.

Altre immagini hanno mostrato la tecnica, con altre persone che si avvicinano alla vittima mentre risponde e la derubano approfittando del fatto che è impegnata nella conversazione.

Altre immagini riprendono i tre ad altre fermate del bus e questo sembrerebbe confermare che si tratta di una banda o di un gruppo organizzato.

I servizi di appostamento da parte degli uomini della Squadra Mobile, consentivano di individuare gli uomini e la donna nel centro cittadino mentre si accingevano a raggiungere l’automobile.

Il personale in servizio procedeva pertanto al controllo dei soggetti, tutti di nazionalità romena, che venivano immediatamente riconosciuti nei responsabili del furto avvenuto sull’autobus.

La perquisizione personale e del veicolo a loro in uso, consentiva di rinvenire gli accessori utilizzati per il furto sull’autobus, e i tre venivano accompagnati in Questura per gli ulteriori accertamenti del caso.

I due uomini e la donna venivano denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per il concorso nel reato di furto pluriaggravato.

Le forze dell’ordine consigliano di denunciare subito i furti e di chiamare prima possibile per consentire indagini rapide prima che i ladruncoli facciano perdere le loro tracce.