Genova – Scoppia la polemica sui social dopo alcune foto pubblicate su Facebook da un utente che ha immortalato un’ingente quantità di rifiuti ingombranti abbandonati in mezzo alla strada a Sampierdarena, in una zona compresa tra via Cantone e via Daste.

Nell’immagine si possono vedere diverse scatole e travi di legno, sacchetti, scatoloni, una sedia e addirittura una lavatrice lasciati sul marciapiede come se fosse una discarica. Gli oggetti, tra l’altro, rendono impossibile il passaggio ai passeggini o alle sedie a rotelle, creando quindi non pochi disagi ai cittadini che devono percorrere questo passaggio.

Sono decine i commenti indignati che arrivano sui social, con diversi cittadini che chiedono il posizionamento di telecamere di videosorveglianza presso i punti considerati “critici” per individuare i malviventi che abbandonano i rifiuti pesanti per strada, facendo scattare così le conseguenti sanzioni. Altri, invece, sottolineano come questa non sia la prima volta che accade un episodio del genere.