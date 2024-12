Quiliano (Savona) – Migliorano, in ospedale, mamma e due bambine ferite ieri sera in un brutto incidente stradale avvenuto in via Cerri.

L’auto sulla quale viaggiavano ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed ha finito la sua corsa ribaltandosi.

Subito alcuni passanti sono intervenuti chiamando il numero di emergenza 112 e cercando di aiutare per quanto possibile le persone intrappolate a bordo.

All’arrivo dell’ambulanza e dei vigili del fuoco la mamma e le bambine sono state fatte uscire e medicate per il successivo trasferimento in ospedale per accertamenti.

I pompieri hanno rimesso l’auto sulle sue ruote e bonificato l’area prima di riaprire la strada alla circolazione.

La donna e le due bambine fortunatamente non hanno subito gravi ferite e si stanno riprendendo mentre proseguono le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

(Foto di Archivio)