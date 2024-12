Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre, nel quartiere genovese di Pegli. Per cause ancora da verificare, una donna a bordo di un’auto avrebbe perso il controllo della vettura finendo per ribaltarsi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Sono state prestate le cure necessarie nei confronti della donna, rimasta ferita nell’impatto. Per lei si è reso necessario il trasporto in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale Villa Scassi.

Intanto, gli agenti accorsi sul posto hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.