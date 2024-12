Sanremo (Imperia) – Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Kristina Sukhushina, la donna di 39 anni che è stata investita nella mattinata di martedì 10 dicembre mentre stava attraversando la strada in via San Francesco. Alla guida dell’auto che l’ha travolta un 90enne, che si sarebbe subito fermato per prestare soccorso e che avrebbe detto di non aver visto la donna che stava attraversando.

Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro stradale, la 39enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata colpita in pieno dalla vettura.

Immediato l’allarme lanciato ai soccorsi, che hanno prestato le prime cure sul posto per poi organizzare il trasporto all’ospedale Borea dove la donna è arrivata in condizioni critiche. Nelle scorse ore i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine, l’ipotesi di reato nei confronti del conducente è quella di omicidio colposo.