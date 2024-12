Genova – Ha raggiunto lo svincolo per il casello autostradale di Genova Ovest ma senza raggiungerlo ed anzi ritornando al punto di partenza, il corteo dei lavoratori metalmeccanici partito questa mattina da piazza Massena, a Cornigliano, per muovere verso il centro.

Il passaggio della manifestazione ha causato comprensibili disagi ma senza particolari problemi o incidenti.

“C’è un problema salariale in Italia – ha dichiarato Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Genova – Questo problema va affrontato attraverso i contratti nazionali. Il contratto nazionale dei metalmeccanici, che copre un milione e mezzo di lavoratori in Italia oggi è in discussione. La trattativa si è rotta perché Federmeccanica non vuole venire incontro alle giuste rivendicazioni dei lavoratori: più salario, riduzione di orario e più sicurezza sul lavoro”.

A livello nazionale i sindacati hanno deciso di dare una risposta forte con 8 ore di sciopero.

“Genova sciopera in linea con la propria tradizione di lotta e di mobilitazione – prosegue Bonazzi – Da questa mattina alle 5, di fronte a tutte le principali fabbriche genovesi sono stati messi in campo dei presidi, da Fincantieri all’Ilva, dalle Riparazioni Navali all’Ansaldo, passando per Leonardo e Hitachi e oggi tutti i lavoratori metalmeccanici sono in piazza per dare una risposta chiara a chi non vuole rinnovare il loro contratto.”