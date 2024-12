Genova – Torna la tradizionale Fiera di Natale a Struppa e domenica 15 dicembre le trade della delegazione della ValBisagno si riempiranno di bancarelle e stand con merci varie e prodotti artistici.

Dalle 6 alle 21, inoltre, alcune delle strade verranno chiuse al traffico e di conseguenza alcune linee dei Bus Atm varieranno il loro percorso.

Le linee urbane 13, 470, 470/ e le extraurbane 715, 725 e 726 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 13

Direzione monte: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per ponte Green, via Pedullà, rotatoria della Canova dove invertono il senso di marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione mare: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono percorso regolare.

Linea 470

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano in via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via G. da Verrazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare.

Linea 470/ (Sant’Eusebio-Molassana)

Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via G. da Verrazzano, transitano per rotatoria Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso. Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

Linea 470/ (San Martino di Struppa-Molassana)

Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso. Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare.

Linea 470/ (Sant’Eusebio-San Siro-Molassana)

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via G. da Verrazzano, transitano per rotatoria Canova, via Pedullà, ponte Green, via Buscaglia, dove riprendono regolare percorso. Direzione Molassana: percorso regolare.

Linee 715, 725 e 726

Direzione monte: i bus, giunti in via Struppa, percorrono ponte Green, via Pedullà, rotatoria Canova, via Sponda Nuova, galleria della Paglia, dove riprendono regolare percorso. Direzione mare: i bus transitano nella galleria della Paglia, proseguono in via Sponda Nuova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Il capolinea di Prato viene provvisoriamente spostato presso la rotatoria Canova (capolinea provvisorio delle linee urbane).