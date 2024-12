Liguria – Un avviso per Vento forte in arrivo, diffuso nella mattinata di oggi da Arpal in previsioni delle forti raffiche che interesseranno la Liguria nella serata di oggi.

Nell’avviso diffuso si legge che:

“Nella serata di oggi ci sarà un forte ingresso di venti settentrionali sul centro della regione, a cavallo della mezzanotte i venti subiranno un brusco rinforzo su tutta la regione con intensità fino a burrasca forte e con raffiche superiore ai 100 km/h sui crinali e allo sbocco delle valli.

I venti interesseranno la regione per tutta la mattina di domani, venerdì 20 dicembre, ma da metà giornata si assisterà ad una progressiva attenuazione dei fenomeni. I venti settentrionali rimarranno intensi e moderati fino alla sera.

Si tratta di aria decisamente più fredda e secca che porterà un calo deciso delle temperature sia nei valori minimi che massimi e porterà un’attenuazione della nuvolosità a partire da Ponente, fino a Levante.

Attenzione anche al mare che sarà molto mosso, localmente agitato sul levante, con un periodo lungo 10 sec e rischio di mare incrociato al largo (incontro di due venti, da Sud e da Nord).