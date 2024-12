Busalla (Genova) – Ha tentato di uscire dal cancello di una villa ma è rimasto intrappolato tra le sbarre senza riuscire a liberarsi. Era iniziata male la mattinata per un giovane capriolo che in via Privata Ferrera rischiava di restare imprigionato o peggio.

Fortunatamente per lui alcuni residenti della zona che hanno visto la scena hanno tentato di liberarlo e poi hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco.

I pompieri hanno raggiunto la cancellata e con uno speciale “divaricatore” hanno allargato le sbarre del cancello permettendo il passaggio dell’animale, ormai stremato.

Il giovane capriolo è stato liberato e poco dopo, riprese le forze, si è alzato ed è fuggito nella boscaglia.