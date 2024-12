Savona – Ancora code e disagi sulle autostrade della Liguria e ancora automobilisti e trasportatori disperati e infuriati. Questa volta, a causare i problemi il ribaltamento di un camion carico di semi di soia avvenuto sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, all’altezza del raccordo con la A6 Savona Torini.

L’incidente ha causato la caduta di parte del carico sulla carreggiata e il traffico si è subito bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica del tratto di autostrada che era ricoperto di soia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma fortunatamente il conducente del veicolo è uscito praticamente illeso dall’impatto e così i pompieri sono intervenuti per rimettere in piedi il camion e per rimuovere il carico caduto sulla strada.

In zona si sono formate code e pesanti disagi per gli automobilisti, rientrati gradualmente quando il tratto è stato ripulito e riaperto al traffico.

(Foto dei Vigili del Fuoco)