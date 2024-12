Genova – Ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata aggredita e violentata nel bel mezzo dell’area turistica del Porto Antico, tra la sfera di Renzo Piano e l’Acquario. Una giovane di 20 anni ha trovato il coraggio di denunciare l’orrore subito al termine di una serata trascorsa nella Movida del centro storico.

Secondo quanto raccontato, infatti, la ragazza avrebbe trascorso la serata con una persona conosciuta durante la serata e con cui si è fermata a parlare sino a tarda ora. L’uomo, però, approfittando della situazione, l’avrebbe aggredita e costretta ad una violenza sessuale cui la giovane non è riuscita ad opporsi.

La vittima sarebbe stata abbandonata, dolorante e sotto choc, nel bel mezzo della zona dove, di giorno, stazionano migliaia di turisti in visita alle attrazioni del Porto Antico.

La ragazza è stata medicata in ospedale, dove i medici avrebbero confermato la violenza subita ed attivato lo speciale protocollo di tutela e supporto alle persone che subiscono questo tipo di aggressione e poi la denuncia della ragazza ha permessi di far scattare le prime indagini poiché l’area del Porto Antico risulta video-sorvegliata da numerose telecamere che potrebbero aver ripreso sia l’arrivo dal centro storico della coppia e sia la vera e propria violenza sessuale. Immagini che potrebbero consentire l’identificazione dell’autore della violenza.

Non è la prima volta che nell’area del Porto Antico, meta di un grande flusso turistico, vengono segnalate aggressioni a sfondo sessuale.