Sanremo (Imperia) – Allarme e rabbia per la raffica di vetri rotti e furti nelle auto parcheggiate nella zona delle carceri. Un blitz compiuto da ignoti ladri nella serata di ieri, intorno alle 20 e denunciata quando i primi automobilisti si sono accorti dei danni causati dal ladro(o dai ladri) che hanno passato in rassegna diverse auto infrangendo facilmente, probabilmente con un martelletto che si acquista per pochi euro, i vetri delle portiere delle auto e rovistando all’interno alla ricerca di oggetti di valore ma anche di spiccioli e materiale facilmente rivendibile.

Un fenomeno che è in costante aumento con il ritorno delle droghe pesanti e la diffusione di dipendenze sempre più “forti” da sostanze come il crack o l’eroina che necessitano di dosi ripetute nel tempo per calmare le crisi d’astinenza.

I tossicodipendenti hanno costante e continuo bisogno di “assumere droga” e alla fine compiono reati di ogni tipo pur di procurarsi le poche decine di euro che servono per placare la sofferenza delle crisi.

Una catena senza fine che si spezza solo con la disintossicazione o con il decesso.

Gli automobilisti chiedono più controlli e più presenza delle forze dell’ordine sul territorio anche perché la presenza delle telecamere, senza nessuno che le sorveglia, non porta alla cattura di questo tipo di malviventi.

(Foto da Facebook)