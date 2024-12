Isola del Cantone (Genova) – Un incidente si è verificato nel corso della mattinata odierna, martedì 24 dicembre, lungo l’autostrada A7 Genova-Milano, nello specifico nel tratto compreso tra il casello di Vignole Borbera e quello di Serravalle Scrivia. Proprio il casello di Vignole è stato chiuso in entrata in direzione nord.

Il sinistro stradale avrebbe visto coinvolto un mezzo pesante, che si è ribaltato su un fianco ed è rimasto in bilico su un viadotto. Al momento non si hanno indicazioni in merito ad eventuali persone rimaste ferite, ma sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale. La causa del ribaltamento potrebbe essere quella del forte vento.

Pesanti le ripercussioni al traffico, dettate proprio dalla chiusura del tratto coinvolto. Al momento la coda nel tratto tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, al confine tra Liguria e Piemonte, ha raggiunto una lunghezza di circa 3 chilometri.