Pieve Ligure (Genova) – Una tragedia si è verificata nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 24 dicembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Pieve Ligure dove un uomo è stato trovato morto.

E’ accaduto intorno alle 13:30. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento, ma dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la vittima abbia attraversato i binari e si sia gettata verso la scogliera. Si tratterebbe di un uomo di circa 30 anni. Sul posto sono giunti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al momento sono in atto i rilievi dell’autorità giudiziaria, che aiuteranno a delineare i contorni della vicenda.

Molto pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario. La circolazione lungo la linea Genova-La Spezia è stata al momento sospesa nel tratto compreso tra la stazione di Genova Nervi e quella di Recco. Coinvolti i convogli regionali, gli Intercity e i treni ad Alta Velocità che possono accumulare ritardi o cancellazioni. Al momento non sono ancora chiari i tempi per il ripristino della circolazione.

in aggiornamento