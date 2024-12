Sestri Levante (Genova) – Una notte di follia si è verificata a Sestri Levante. Il bilancio parla di tre giovani feriti per aggressione e un minorenne in coma etilico.

I due episodi di violenza si sono verificati in piazza Marinai d’Italia. I soccorsi sono intervenuti una prima volta intorno alle 2:30, quando un 19enne ha riportato diverse ferite al volto e alla testa a seguito di un aggressione. Il secondo intervento, invece, è avvenuto un paio d’ore dopo, quando ad essere soccorsi – sempre con contusioni e ferite – sono stati due giovani di 18 e 22 anni. In entrambi i casi è ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, con i carabinieri che hanno dato il via alle indagini per ricostruire i fatti e per risalire ai responsabili degli episodi di violenza.

Inoltre, i sanitari del 118 sono intervenuti anche per soccorrere un giovanissimo di 17 anni che è stato ricoverato all’ospedale di Lavagna in coma etilico. Anche in questo caso, sono state avviate le indagini per cercare di capire come il 17enne sia entrato in possesso delle bevande alcoliche.