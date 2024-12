Genova – Ancora auto in fiamme, nella notte e intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio. Questa volta sono stati i residenti della zona di piazza Savonarola, alla Foce, ad essere risvegliati dal forte odore di bruciato e dai forti rumori provenienti dalla strada dove alcuni autoveicoli hanno preso fuoco per cause ancora da accertare.

Cinque le vetture distrutte o gravemente danneggiate dal rogo che i vigili del fuoco hanno faticato a spegnere per poi bonificare l’area.

Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito e sono in corso indagini per accertare se le fiamme siano scaturite da un corto circuito su una delle vetture per poi estendersi alle altre o se, invece, come si teme, possa essere stata la mano di un piromane.